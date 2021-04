Gallo: «Il candidato presidente? È Roberto Occhiuto»

CATANZARO «Credo che la candidatura spetti a Forza Italia e abbiamo già definito il nome che è quello di Roberto Occhiuto, capogruppo del partito alla Camera». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale Giancarlo Gallo rispondendo, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, alle domande dei giornalisti, su una eventuale candidatura a governatore della Regione Calabria per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni, dell’attuale presidente facente funzioni Nino Spirlì.

«Proprio lo stesso Occhiuto – ha aggiunto Gallo – ci dice che non ci saranno difficoltà anche tra gli alleati e credo che ci saranno le condizioni per avere dopo il nostro candidato presidente anche una coalizione forte che affronti con più liste e con sicurezza le elezioni».