Serenella Rizzo eletta nuova presidente di Confagricoltura Donna Calabria

l’assemblea

LAMEZIA TERME Serenella Rizzo, imprenditrice agricola di Montalto Uffugo, provincia di Cosenza, è stata eletta per acclamazione alla presidenza di Confagricoltura Donna Calabria per il prossimo quadriennio. La nomina è avvenuta durante l’assemblea annuale che si è tenuta ieri a Lamezia Terme presso la sede di Confagricoltura Calabria. Rizzo succede a Patrizia Morano che ha tenuto la guida delle imprenditrici calabresi negli ultimi anni. Al fianco della neo presidente, con il ruolo di vicepresidenti, sono state elette Giovanna Frisina (Reggio Calabria) e Maria Cristina Di Giovanni (Catanzaro). Nel consiglio direttivo siederanno Anna Maria Giovinazzo (Vibo Valentia) e Alessia Pitari (Catanzaro).

L’assemblea a Lamezia Terme

La neo Presidente di Confagricoltura Donna Calabria, oltre ad essere una imprenditrice agricola che gestisce un’azienda ad indirizzo olivicolo e cerealicolo, è una professionista di grande esperienza con una solida competenza nella pubblica amministrazione. Il suo percorso professionale l’ha vista ricoprire la carica di Dirigente presso la Regione Calabria, un ruolo cruciale in cui ha contribuito alla gestione strategica e allo sviluppo dell’economia e delle politiche pubbliche regionali, garantendo la rappresentanza e la valorizzazione degli interessi della comunità. A presiedere l’Assemblea elettiva il Presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti il quale ha espresso il più sincero e affettuoso augurio di buon lavoro da parte di tutta Confagricoltura Calabria alle imprenditrici agricole neo elette nella consapevolezza dell’importantissimo ruolo delle donne nella gestione delle imprese agricole. Anche la Presidente di Confagricoltura Cosenza Maria Grazia Minisci ha voluto esprimere il proprio augurio alle neo elette rimarcando la professionalità della Presidente Rizzo che, insieme al consiglio, sicuramente darà nuovo slancio al ruolo delle donne imprenditrici agricole che in questi ultimi anni stanno dimostrando di avere competenze, capacità e forza nel governo delle imprese del settore.

«Unite si può andare molto lontano»

La neo Presidente di Confagricoltura Donna Calabria nel ringraziare tutte le socie per la fiducia accordatagli ha sottolineato il proprio impegno nel continuare a favorire l’insediamento delle donne alla guida di aziende agricole e di sostenere fortemente il ricambio generazionale, evidenziando come «le donne e i giovani sono capaci di guardare al futuro, di innovare ma anche di mettere al centro della propria azione i valori, come quello della solidarietà». «Confagricoltura Donna Calabria – prosegue la Presidente Rizzo – ha sempre fatto della collaborazione tra le associazioni, sia in ambito regionale sia oltre i confini calabresi, un punto di forza, ed è mia intenzione proseguire su questa strada, perché sono fermamente convinta, e con me tutto il consiglio, che unite si possa andare molto lontano». Tra le attività che hanno visto la collaborazione dei territori e che proseguiranno anche in futuro è stata ricordata la campagna Clementine Antiviolenza e l’incontro con la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Calabria.

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