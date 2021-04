Covid 19, positivo il sindaco di Petilia Policastro Nicolazzi

CROTONE Positivo al Covid-19 il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi. Si era posto in auto-quarantena da qualche giorno perché era venuto a contatto con un suo collaboratore, risultato successivamente positivo al tampone. Il collaboratore era andato a casa per fargli firmare alcuni documenti. Questa mattina la sua situazione è esplosa perché ha avuto febbre alta e difficoltà respiratorie. E’ andato al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone, dove i medici gli hanno riscontrato una bronchite. Il quadro generale, comunque, non è stato valutato da ricovero e, quindi, il pomeriggio è ritornato a casa a Petilia Policastro. Probabilmente il non ricovero in ospedale è anche riconducibile alla mancanza di posti letto nei due reparti Covid che operano al “San Giovanni di Dio”. I 40 disponibili sono da giorni occupati da pazienti che presentano sintomatologie importanti. I familiari del sindaco stanno valutando anche l’opportunità di ricoverarlo presso qualche struttura privata. Positiva al tampone anche la signora Nicolazzi. Probabilmente il virus le è stato trasmesso dal marito che, negli ultimi mesi, ha messo in campo una vera crociata per evitare la diffusione della pandemia all’interno del suo Comune. Intanto la situazione del contagio nella provincia di Crotone è sempre da allarme rosso, non solo per la mancanza di disponibilità di posti letto in ospedale per effettuare nuovi ricoveri, che rappresenta di per sé un problema rilevante. La situazione è grave perché la diffusione del contagio non rallenta. Oggi, secondo i dati diffusi dalla Regione Calabria, nella provincia pitagorica sono stati riscontrati 78 nuovi casi e due decessi. Non si ferma il contagio e nemmeno i morti che, ormai, sono presenti tutti i giorni nei report della Regione e dell’Azienda sanitaria provinciale. Oggi nel bollettino regionale ci sono indicati altri due decessi. L’unico dato che non marcia velocemente è quello relativo alla somministrazione dei vaccini, non per responsabilità dell’Azienda sanitaria. I vaccini arrivano, ma non in numero tale da poter procedere all’immunizzazione di massa necessaria per stoppare l’avanzata del virus.