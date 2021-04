“Petrolmafie Spa”: sequestrate 64 società, sette in Calabria – L’ELENCO

ROMA L’operazione “Petrolmafie Spa” eseguita questa mattina, rappresenta l’epilogo di indagini condotte su una duplice direttrice investigativa delle Direzioni distrettuali antimafia di Napoli, Roma, Reggio Calabria e Catanzaro – con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust – e che hanno fatto emergere la gigantesca convergenza di strutture e pianificazioni mafiose, originariamente diverse, nel business della commercializzazione illecita di carburanti e del riciclaggio di centinaia di milioni di euro in società petrolifere intestate a soggetti insospettabili e prestanome.

Sequestri ingenti

Il blitz di oggi, inoltre, ha permesso agli uomini della Guardia di Finanza dei comandi di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria di sequestrare 64 società, compresi tutti gli elementi del patrimonio aziendale, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle autorità competenti. La Dda di Napoli ha sequestrato beni per un totale di 4,5 milioni di euro; quella di Roma per 200mila euro. Più corposo, invece, il valore dei beni sequestrati in Calabria: quelli della Dda di Catanzaro ammontano ad oltre 142 milioni di euro, 600 milioni invece a Reggio Calabria, per un totale di quasi un miliardo di euro. (Gi.Cu.)

L’elenco delle società sequestrate in Calabria

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno anche posto sotto sequestro cinque conti correnti nazionali, otto in Bulgaria, cinque in Ungheria, due in Croazia, sei in Romania e uno in Gran Bretagna.