Scontro auto-moto sulla 106, un ferito

ROCCELLA JONICA Brutto incidente sulla statale 106 nei presso di Roccella Jonica. L’impatto tra una moto e una Fiat Cinquecento è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante. Nello scontro ha avuto la peggio il centauro, che risulta ferito. A causa dell’incidente, è temporaneamente la corsia in direzione Reggio Calabria. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono giunte le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.