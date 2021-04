Lega, Vincenzo Granata nuovo referente per le elezioni comunali di Cosenza

COSENZA La Lega si prepara alle prossime elezioni amministrative a Cosenza, unico capoluogo di provincia in Calabria ad andare al voto in autunno, partendo dalla nomina del referente per le elezioni comunali di Cosenza. Si tratta di Vincenzo Granata, consigliere comunale della città di Cosenza, nominato dal commissario regionale del Carroccio, Gianfranco Saccomanno, sentita la segreteria regionale. «Ricoprirò questo incarico con responsabilità, lavorando per la crescita della Lega – ha sostenuto Granata – siamo in una fase di evoluzione e di rilancio e il mio impegno sarà volto a fare crescere la sezione per renderla un punto di riferimento politico stabile e, soprattutto, credibile». Inizieranno nei prossimi giorni una serie di incontri con i militanti.