Calabria, quattro milioni per sostenere le imprese artigiane

CATANZARO Una variazione al bilancio di previsione per l’iscrizione di quattro milioni di euro destinati al sostegno e allo sviluppo delle imprese artigiane. Lo ha deciso la Giunta regionale. «Si tratta – è scritto nella delibera – di una misura di aiuto finalizzata alla concessione di un contributo in conto interesse, da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da istituti bancari; nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata da Confidi; in un contributo in forma capitale». L’esecutivo regionale, ha anche approvato lo stanziamento di 2,3 milioni di euro in favore di 16 Comuni colpiti da calamità naturali e dissesti idrogeologici. «Gli interventi, a valere sul Pac 2014/2020, riguardano – è riportato nell’atto – la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, le azioni di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico o di erosione». I primi 16 Comuni finanziati sono: Rota Greca, Malito, Cassano allo Jonio, Belvedere Marittimo, Amantea, San Lucido, Falconara Albanese, Fuscaldo Marina, Lungro, Cosenza, Tortora, Montalto Uffugo, Martirano, Torano Castello, Fagnano Castello, Acquappesa.