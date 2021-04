Cinema, la Giunta approva la realizzazione degli studios a Lamezia

LAMEZIA TERME La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato la delibera relativa alla realizzazione di Studios cinematografici nell’area ex Sir di Lamezia Terme. Il provvedimento nasce dalla volontà dell’esecutivo regionale, e dalla necessità manifestata dal commissario della Film commission, «di individuare un’area regionale dove costruire studi, finalizzati alla produzione cinematografica (dalla produzione, all’edizione, fino alla realizzazione di effetti speciali), che rappresenteranno il punto di riferimento fondamentale per un mercato di riferimento ampio e diversificato: cinema nazionale e internazionale, fiction e show televisivi, spot pubblicitari, videoclip e shooting fotografici».

La delibera

Nella delibera si specifica che «il progetto in cui gli Studios si inseriscono prevede l’utilizzo, da parte delle produzioni, di grandi spazi e tecnologie all’avanguardia, con mezzi tecnici di ripresa moderni e aggiornati, tali da consentire la costruzione di imponenti scenografie e portare sul set i più grandi professionisti del settore, soddisfacendo qualsiasi esigenza». «Gli Studios – è scritto ancora – si dovranno estendere su una superficie di quattro ettari, sulla quale collocare teatri di posa, strutture tensostatiche, camerini e uffici, sale trucco e una piscina». Secondo lo schema approvato dalla Giunta, la Fondazione Mediterranea Terina onlus concederà l’area per la realizzazione degli Studios in comodato d’uso gratuito alla Fondazione “Calabria Film Commission”, per la durata complessiva di dieci anni, delegando alla stipula del relativo contratto il dirigente generale del dipartimento Economia e Finanze.