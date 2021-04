Covid, l’Asl ferma il Pescara: salta lo scontro salvezza con il Cosenza

PESCARA La Asl di Pescara attraverso il Dipartimento di Prevenzione di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica ha notificato tramite pec al Pescara Calcio il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività sportiva per i tesserati della società biancazzurra causa positività al Covid 19, per una durata di 14 giorni e con decorrenza 12 aprile. Non verranno così disputate le gare di campionato di serie B Pescara-Virtus Entella, in programma sabato 17 aprile alle 14 allo stadio Adriatico, Cosenza-Pescara del 20 aprile e Pescara-Reggiana del 24 aprile. Oggi i calciatori biancazzurri non si sono allenati. Nel Pescara ci sono attualmente 8 positivi (7 calciatori e un componente dello staff). Domani verrà effettuata una nuova tornata di tamponi. Come da disposizioni, i positivi sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare.