Petilia Policastro, la Prefettura di Crotone sospende vicesindaco e consigliere comunale

CROTONE Con provvedimento adottato in data odierna, il Prefetto di Crotone, ha dichiarato la sospensione di diritto, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti di due consiglieri del Comune di Petilia Policastro. Si tratta di Vincenzo Ierardi, attualmente Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, e Antonio Curcio. Il provvedimento è stato disposto a seguito dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, adottata dal Gip del Tribunale di Crotone nei confronti dei medesimi sottoposti ad indagine per i reati di peculato e corruzione in atti giudiziari.