Occhiuto: «Ho rappresentato al premier Draghi l’emergenza sanità in Calabria»

COSENZA «Ho rappresentato la situazione di emergenza» della sanità in Calabria «anche al presidente Draghi chiedendo anche a lui di occuparsene personalmente». Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, intervenendo questa mattina allo spazio “Agenda” di Sky Tg24. Nel suo intervento, Occhiuto, indicato da Forza Italia come candidato alla presidenza della regione, si è soffermato sui vari temi dell’attualità politica, rispondendo in primo luogo alla domanda sulle dichiarazioni del segretario del Pd Letta, che ha evidenziato come “i rapporti con Forza Italia stanno producendo ottimi risultati”. «Siamo contenti – ha sostenuto Occhiuto – se i nostri ministri vanno d’accordo con i ministri del Pd, ma vi vorrebbe da dire Letta stia sereno, perché Forza Italia è ancorata nel centrodestra, Berlusconi ha fondato il centrodestra, noi a fare alleanze con il Pd non ci pensiamo proprio. Siamo alleati in un governo di unità nazionale nato per la lungimiranza di Berlusconi e per affrontare l’emergenza. Letta si occupi dei problemi del Pd. Forza Italia sta con il centrodestra in maniera convinta, non è all’ordine del giorno alcuna alleanza con il Pd. Dopo questo governo fisiologicamente gli schieramenti torneranno a confrontarsi, noi nel centrodestra e Letta nel centrosinistra. Mi sembra poi singolare – ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia alla Camera – che Letta cerchi alleanza con il M5S e poi con Forza Italia, noi con il M5S non c’entriamo nulla. Abbiamo un’estrema sintonia sia con la Lega e con Fratelli d’Italia e riteniamo che la coalizione di centrodestra sia quella preferita dagli italiani se si potesse andare a votare». Nessun problema di tenuta della coalizione di centrodetsra, ha poi ribadito Occhiuto: «È già successo a inizio legislatura, con la la Lega al governo e Forza Italia e Fratelli d’Italia all’opposizione, ma il centrodestra ha resistito anche allora, io credo che in questo caso può essere una ricchezza che due partiti di centrodestra stiano al governo per sentire al governo di fare cose diverse rispetto al governo Conte e un partito stia all’opposizione per fare da stimolo. Ricordo – ha poi specificato il capogruppo di Forza Italia alla Camera – che noi stiamo al governo per rappresentare le cose che sono di centrodestra, certo sapendo di non poterle realizzare tutte perché non è il nostro governo, è un governo di unità nazionale, ma sopratutto possiamo impedire che si peggiori la situazione per quella parte di popolazione che il centrodestra rappresenta, le partite Iva, la parte che vorrebbe un carico fiscale inferiore per la parte del paese che produce e produce per tutti». Quanto alle amministrative, ecco le valutazioni di Occhiuto ad 2Agenda2 Sky Tg24: «Per me il miglior candidato possibile su Roma è Bertolaso, anche perché è un esperto di emergenze e Roma è una grande emergenza. Quanto a Milano, Albertini ha fatto ben e il sindaco, Forza Italia non ha chiaramente alcun pregiudizio nei suoi confronti, Berlusconi ha commissionato un sondaggio per cadere il gradimento presso i milanesi, aspettiamo il sondaggio e poi vedremo». Ultimo passaggio dell’intervento di Occhiuto ha riguardato la sanità in Calabria, affrontata da “Agenda” anche con un collegamento a Cariati in occasione di un flash mo’ per la riapertura dell’ospedale. «Nella mia regione – ha spiegato il capogruppo di Fi alla Camera – gli ospedali, soprattutto quelli ella provincia di Cosenza e soprattutto l’hub di Cosenza è addirittura occupato perché è diventato un enorme ospedale Covid. Sono stati ricoverati pazienti Covid in tutti i reparti, persino in ortopedia. non c’è la possibilità di erogare prestazioni, i posti di terapia intensiva sono finiti, saturati. È una situazione davvero esplosiva. Qualche giorno fa, a margine dell’incontro che abbiamo avuto con Draghi, ho rappresentato questa situazione di emergenza anche al presidente Draghi chiedendo anche a lui di occuparsene personalmente. La sanità in Calabria è commissariata da 12 anni, se ne occupa il governo, ha sempre mandato come commissari generali ma mai commissari che avesser competenze nell’organizzazione della sanità. Oggi la sanità è un disastro. In quest’ultimo anno questi commissari avrebbero portato dotare la regione dei posti letto di terapia intensiva necessari, assumere i medici necessari, invece non p stato fatto nulla, zero. Veramente una situazione drammatica, che dimostra come c’è un problema di contrasto al Covid ma uniformità tra le Regioni. In Calabria di queste cose – ha concluso Roberto Occhiuto – dovrebbe occuparsi il governo, l’assessore alla sanità dovrebbe essere Speranza perché la Calabria è commissariati. Bene, abbiamo chiesto al governo di fare il suo dovere».