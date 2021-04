Covid, a 100 anni si vaccina e torna a casa da sola

CATANZARO Ha raggiunto la sede per le vaccinazioni allestita dal Comune da sola, sottoponendosi alla dose per poi fare tranquillamente rientro a casa da sola. È la storia di nonna Vittorina, un’arzilla donna di Soveria Simeri, piccolo centro in provincia di Catanzaro, che ha effettuato la vaccinazione alla veneranda età di 100 anni compiuti. A raccontare la storia della donna è stato il sindaco Amedeo Mormile che ha avviato le iniziative di vaccinazione per 150 persone tra soggetti fragili e over 80: «L’immagine della nostra spavalda centenaria – ha affermato – rappresenta la fiducia in quel futuro migliore che dobbiamo a noi stessi, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi». Come evidenziato dal sindaco, «nonna Vittorina ha raggiunto da sola la sede scelta per effettuare i vaccini quindi, una volta completato l’iter, è tornata tranquillamente a casa. Per tutti gli operatori presenti e per le altre persone presenti per il vaccino, è stata un esempio di coraggio e determinazione».