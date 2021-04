«Blitz a sfondo elettorale, il centrodestra vota per distribuire prebende»

REGGIO CALABRIA «Sono stati capaci di approvare, in meno di mezz’ora, sei leggi e una mozione: lasciamo ai cittadini calabresi giudicare. Pensavamo che le posizioni diversificate espresse poco prima in Aula, trovassero successiva conferma. Invece, quando si tratta di distribuire prebende e approvare provvedimenti elettoralistici, la maggioranza regionale ritrova miracolosamente unità e compattezza. È da mesi che sosteniamo che, in regime di prorogatio, il Consiglio si deve limitare ai soli provvedimenti caratterizzati da indifferibilità e urgenza. Per questo, dopo il dibattito (tardivo) su Recovery e Sanità, abbiamo abbandonato la seduta consiliare di ieri. Stiamo visionando gli atti per un eventuale intervento del Ministero competente e della Corte dei conti». È quanto dichiarano i capigruppo di minoranza, Bevacqua, Billari, Anastasi e Pitaro, che aggiungono: «Se andiamo a leggere l’oggetto delle votazioni, c’è davvero da restare allibiti. A cominciare dalle Comunità energetiche da fonti rinnovabili. L’Ue impone che vadano costituite senza oneri per il bilancio regionale ma, con l’articolato approvato ieri, adesso la Regione potrà partecipare a società miste in materia: in queste società, il capitale pubblico (cioè della Regione) potrà arrivare al 70 %! In buona sostanza, tutto fa pensare a una maxi operazione per avviare nuovi carrozzoni “energetici”, nei quali scialare capitale pubblico. Il che, sotto elezioni, pare un’ottima esca per acchiappare voti».

«Altrettanto sfacciato – proseguono i capigruppo – è approfittare della liquidazione Afor, per inserire la trasformazione dell’UOA Montagna e Forestazione in Dipartimento, con relativo aumento di 45 mila euro dei compensi dirigenziali. Una misura, fra l’altro, che, essendo relativa alla riorganizzazione interna degli uffici, dovrebbe competere alla sola Giunta».