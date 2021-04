Diamante centro vaccinale, Magorno: «Nessuno pensi di fare il furbo»

DIAMANTE «Siamo molto soddisfatti del fatto che Diamante da domani sarà centro vaccinale Covid, assolvendo così ancora una volta a un servizio primario per la tutela della salute dei nostri cittadini». Lo afferma il sindaco e senatore, Ernesto Magorno.

«È un risultato di grande valore per il quale l’amministrazione si è spesa con determinazione e giudizio – prosegue – nella consapevolezza che la campagna di immunizzazione debba procedere in tempi rapidi e in modo organizzato. L’augurio è che nessuno pensi di poter scavalcare gli ordini di priorità e i rigorosi turni di prenotazione che saranno seguiti nella distribuzione del siero. Proprio per dare il buon esempio – conclude Magorno – da sindaco sarò l’ultimo a ricevere il vaccino, soltanto dopo che tutti i cittadini di Diamante, ribadisco tutti, avranno avuto accesso al servizio».