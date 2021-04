“Covid, sicurezza e uguali diritti”: il webinar di Zonadem

CATANZARO Covid, sicurezza e uguali diritti: è questo il titolo dell’incontro che Zonadem, il laboratorio politico-culturale fondato dal Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, terrà giovedì 22 aprile 2021 alle ore 20: saranno presenti Beatrice Lorenzin, già Ministro della Sanità, Roberta Pinotti, Presidente Commissione Difesa Senato, Walter Nocito, docente Diritto Pubblico Unical. «L’emergenza pandemica in atto – dichiara Bevacqua – ha rivelato carenze e debolezze che, specialmente in relazione al Sud e alla Calabria, erano state in larga parte rimosse dal dibattito politico nazionale. Ogni cittadino, in qualunque territorio risieda, pretende che lo Stato gli garantisca, in via primaria, due pilastri essenziali per la sua esistenza: la salute e la sicurezza. Si tratta dei due cardini attorno ai quali ruota la porta d’entrata per la vita sociale e per esercitare le prerogative proprie di una effettiva cittadinanza. Su queste mancanze, dovranno certamente agire gli interventi legati al Recovery Fund, ma bisognerà anche fare di più. C’è la questione di una Sanità che deve tornare ad essere pubblica e realmente universale; c’è la questione di una sicurezza che deve essere sentita tale in ogni ambito della quotidianità. Di questo parleremo con Lorenzin, Pinotti e Nocito, che ringrazio fin d’ora per la disponibilità dimostrata. Sono certo che le loro diverse competenze daranno modo di costruire una discussione oltremodo interessante e ricca di importanti suggerimenti». L’incontro, introdotto da Maria Grazia Bevacqua e coordinato Joseph Guida, entrambi membri del coordinamento di Zonadem, potrà essere seguito in diretta sulla pagina Fb Zonadem.