De Metrio: «Rilanciamo il progetto dell’aerostazione di Lamezia Terme»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera in diretta alle 21 sul canale 211 del dtt e, in contemporanea, sulla pagina facebook de L’altro Corriere tv. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, il presidente della Sacal, Giulio De Metrio. Il rilancio del sistema aeroportuale calabrese, alla luce delle criticità storiche e della emergenza pandemica, ma anche delle sue indubbie potenzialità, è stato al centro della discussione. «L’anno che abbiamo alle spalle è stato, come per tutti, difficilissimo, con una perdita misurabile nell’ordine del 72-73%; abbiamo approvato per Sacal un piano industriale che tenga conto delle dinamiche di sviluppo per il futuro e delle conseguenze della pandemia». Approfondita e con molte anticipazioni la discussione intorno allo scalo di Lamezia Terme: «è l’aeroporto più importante della Calabria – afferma De Metrio – e nel piano industriale abbiamo ripreso e rilanciato l’obiettivo della nuova aerostazione che sorgerà accanto a quella attuale con una impostazione che sia rispondente alle esigenze ed alle richieste dei viaggiatori e delle compagnie aeree». Il presidente della Sacal , che ha anche fornito dettagli del progetto sul nuovo scalo lametino, si è poi soffermato sull’utilizzo dei 25 milioni di euro destinati a ridisegnare, riorganizzare e rendere pienamente operativo il “Tito Minniti” di Reggio Calabria. «Siamo certi che, grazie ai nove progetti predisposti , per l’aeroporto reggino si potrà guardare con fiducia al suo sviluppo». Infine, la struttura più problematica, e cioè quella di Crotone: «il Sant’Anna è sicuramente lo scalo con più difficoltà dovendo contare su un bacino d’utenza nettamente ridotto, tuttavia – ha aggiunto De Metrio – ho accettato la sfida di Sacal consapevole che anche sull’aeroporto crotonese occorre definire una precisa mission».