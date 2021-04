Luce sulla morte del 20enne di Roggiano, i familiari presentano denuncia ai carabinieri

ROGGIANO GRAVINA Presto sarà fatta luce sulla morte del giovane di 20 anni, originario di Roggiano Gravina, deceduto il 21 aprile durante il trasporto in ambulanza verso il Pronto soccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Cosenza per chiedere lumi su quanto accaduto ed accertare le eventuali responsabilità dei medici intervenuti in soccorso della vittima. Il 20enne, molto conosciuto in paese, si trovava in isolamento domiciliare perché risultato positivo al Covid, quando avrebbe accusato un malore. Immediato l’intervento dei medici del 118 che con un’ambulanza hanno tentato di raggiungere l’ospedale di Cosenza. Il cuore del giovane pare abbia smesso di battere mentre era ancora a bordo dell’autoambulanza. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del nosocomio bruzio di rianimarlo. La salma è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria e solo l’esame autoptico, a questo punto, potrà sciogliere i dubbi sulle cause del decesso del 20enne. (f.b.)