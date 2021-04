Assenteismo a “Calabria Verde”, Gallo: «Pronti a costituirci parte civile»

COSENZA «Nel caso in cui l’inchiesta dovesse sfociare in un processo, ci si costituirà parte civile, per tutelare anche in sede penale degli interessi dell’azienda e della Regione». È quanto scrive, su facebook, l’assessore regionale all’Agricoltura e Forestazione, con riferimento all’inchiesta su presunti “furbetti” nell’azienda Calabria Verde, al centro di un’inchiesta della Procura di Cosenza per assenteismo. Gallo anzitutto esprime «piena fiducia nell’operato della magistratura!, quindi specifica che «avuta notizia dell’accaduto, mi sono subito consultato con il neo commissario di Calabria Verde (insediatosi nel novembre 2020) assumendo informazioni e concordando una linea comune: l’azienda – spiega l’assessore regionale – valuterà da subito la posizione degli indagati ed anche delle altre persone coinvolte sotto il profilo amministrativo, ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari, secondo le modalità e nei termini di legge». Gallo conclude: «Va da sé che nel caso in cui l’inchiesta dovesse sfociare in un processo, ci si costituirà parte civile, per tutelare anche in sede penale degli interessi dell’azienda e della Regione.