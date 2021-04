Motociclista ferito a San Vincenzo La Costa, interviene il Soccorso alpino

SAN VINCENZO LA COSTA Brutta avventura per un motociclista durante un’escursione domenicale. Intorno alle 11, infatti, alla Stazione del Soccorso alpino speleologico Calabria di Camigliatello, è arrivata una richiesta di aiuto per un centauro che si era infortunato nelle montagne del comune di San Vincenzo La Costa.

La squadra di soccorso arrivata tempestivamente sul luogo dell’incidente ha valutato le condizioni generali, constatando una frattura a un arto inferiore. È stata, così, contattata la Centrale operativa Suem 118 di Cosenza per segnalare l’intervento mentre la squadra stabilizzava l’infortunato. A quel punto, il motociclista è stato trasportato con una barella, vista la notevole asperità del terreno, sino al punto di incontro con l’ambulanza. Alle ore 14,30 il centauro è stato consegnato agli operatori del Suem 118 e trasportato in ospedale.