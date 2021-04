VIBO VALENTIA I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, nei pressi della Chiesa di San Giuseppe a Vibo Valentia, per la rimozione di alcune tegole pericolanti. Con l’ausilio dell’autoscala e con l’impiego di tecniche Saf (speleo alpino fluviali) i Vigili del Fuoco si sono calati sul tetto della chiesa procedendo alla rimozione e sistemazione di diverse tegole che costituivano pericolo per l’incolumità delle persone che transitavano nella via sottostante.