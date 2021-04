Ferro (Fdi): «Nessuno può impedire a un giornalista di compiere il proprio lavoro»

CATANZARO «Esprimo la mia solidarietà alla giornalista Alessia Truzzolillo, che ho sempre apprezzato per la sua professionalità e serietà. Al di là delle responsabilità del carabiniere, che ha agito in maniera non consona a quanto quotidianamente dimostrano gli appartenenti all’Arma, quanto accaduto nel corso di un’udienza del processo Rinascita-Scott deve servire a sensibilizzare tutti sulla necessità di considerare sacro e inviolabile il diritto-dovere dei giornalisti di informare i cittadini». È quanto riferisce, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.

«Nessuno – continua Ferro –, tantomeno chi veste una divisa, può arrogarsi la facoltà di impedire ad un giornalista di svolgere il proprio lavoro, o può pensare di ostacolarlo, di intimidirlo, di strappargli dalle mani un telefono e controllarne il contenuto. In una terra come la Calabria, i cronisti di giudiziaria si espongono continuamente al rischio di minacce e ritorsioni per il solo fatto di compiere il proprio dovere, e devono sentirsi sempre tutelati dalle forze dell’ordine, in una alleanza tra le forze sane di questa terra contro la logica di sopraffazione mafiosa».

«Non è certo l’errore di un singolo – commenta la parlamentare –, certamente estemporaneo e magari dovuto ad un momento di tensione personale, a compromettere, anche solo nella percezione dell’opinione pubblica, lo straordinario lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. Eppure l’episodio non può passare sotto traccia, ma deve rappresentare un richiamo alla difesa del lavoro dei giornalisti da ogni genere di attacco, perché il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati rappresenta un pilastro per ogni società democratica. E per la Calabria l’unica vera possibilità di riscatto».