Nasce il comitato spontaneo dei ristoratori del Tirreno Cosentino

COSENZA «Prende vita il Comitato spontaneo dei ristoratori del Tirreno cosentino – si legge in una nota – allargato all’Unione Regionale Cuochi Calabria, all’Associazione Provinciale Cuochi Cosenza, all’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, all’Associazione Pizzerie Italiane Calabria, alla Federazione Italiana Servizi Ristorativi, all’Associazione Cuochi San Giovanni in Fiore ed Alberghieri ed all’Associazione Calabria Et». «L’iniziativa – continua la nota – nasce dalla necessità di dar voce e rappresentanza ai tanti imprenditori del settore della ristorazione che, in questi mesi di restrizioni e di limitazioni a causa della pandemia, hanno pagato un prezzo estremo, che ha messo in ginocchio una delle categorie che dà maggiore forza al tessuto economico italiano. Un’emergenza sanitaria, che sta dunque tramutandosi, tragicamente, in un’emergenza sociale ed è per questo che, per tantissimi ristoratori ed imprenditori del settore, è giunto il momento di mettersi insieme e di fare gruppo». «Il nascente Comitato – dichiarano nella nota – grazie anche al supporto di esperti in ambito legale e di esperti del settore della comunicazione e giornalisti si organizzerà nell’immediato e nominerà una propria delegazione, alla quale sarà affidato il delicato compito di portare le istanze, le richieste e le preoccupazioni della categoria, anche e soprattutto in virtù del nuovo decreto Covid, ai vari tavoli istituzionali, sia regionali, che, se necessario, anche nazionali».