Assoluzione Statti, Rotiroti: «Notizia accolta con estrema soddisfazione»

LAMEZIA TERME «La decisione del gip di Lamezia Terme che ha assolto Alberto ed Antonio Statti perché “il fatto non sussiste” è una notizia che il Consiglio del Consorzio di valorizzazione e tutela della Nocciola accoglie con estrema soddisfazione e che rende giustizia ad una storia imprenditoriale e personale da sempre orientata al un rigido rispetto della legalità e ad una sconfinata passione a beneficio dello sviluppo dell’agricoltura calabrese». È quanto afferma in una nota Giuseppe Rotiroti, presidente del “Consorzio di valorizzazione e Tutela Nocciola”. «La fiducia nelle Istituzioni e nella magistratura – si legge ancora – non ha mai fatto vacillare la nostra certezza nell’esito positivo di una vicenda che, inevitabilmente, ha colpito la serenità di una azienda che è tra i gioielli produttivi dell’agroalimentare regionale e nazionale. Un esito positivo che rende merito e giustizia anche rispetto all’impegno di Alberto Statti quale Presidente regionale di Confagricoltura Calabria, incarico che – come è noto a tutti noi – ha sempre interpretato con energia, competenza, vicinanza alle imprese, impegno vigoroso nel contrastare tutti quei fenomeni di illegalità che alimentano sterili generalizzazioni sull’agricoltura». «Un contesto, quello agricolo regionale, – conclude Rotiroti – fatto nella quasi totalità di persone per bene, rispettose delle norme ed unicamente orientate a garantire benessere e lavoro di qualità».