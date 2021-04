Regione, i dipendenti saranno vaccinati entro la fine di maggio

CATANZARO Oggi si è tenuta una riunione tra il sindacato Csa-Cisal alla presenza dei dirigenti sindacali Gianluca Tedesco e Rosa Critello, il commissario ad acta del Piano di Rientro per la sanità Guido Longo e il “Datore di lavoro” della Regione Calabria Salvatore Lopresti, la cui presenza al tavolo è stata fortemente chiesta dal sindacato, sulla problematica riguardante la vaccinazione anti Covid per i dipendenti regionali.

Longo e Lopresti hanno convenuto di attivare il Protocollo nazionale Inail per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021 al fine di attivare un punto vaccinale per i dipendenti regionale presso l’Ambulatorio della cittadella regionale.

Il “Datore di lavoro” aveva già provveduto a richiedere la pre-adesione, su base volontaria, a tutti i dipendenti regionali, il cui elenco si completerà il 30 aprile 2021.

Una volta dimensionata la platea dei soggetti da vaccinare, il Datore di Lavoro presenterà all’Asp di Catanzaro, ai fini dell’approvazione e del conseguente supporto, il Piano di attivazione del Punto vaccinale dell’ente regionale per come previsto dal protocollo nazionale.

Il prefetto Longo ha assicurato tutto il supporto necessario per l’intervento dell’Asp di Catanzaro e si è fatto promotore di ogni iniziativa utile affinché la vaccinazione a tutti i dipendenti regionali avvenga il più velocemente possibile.

«Compatibilmente con le procedure burocratiche previste dall’applicazione del Protocollo Nazionale – si legge in una nota – si prevede che la vaccinazione dei dipendenti possa avvenire entro la fine del mese di maggio 2021».