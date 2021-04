Cariati, vaccini Pfizer per i maturandi: l’Asp di Cosenza avvia un’indagine

COSENZA «Gli uffici della direzione sanitaria dell’Asp stanno lavorando per capire cosa sia realmente accaduto a Cariati. Abbiamo già acquisito gli elenchi e stiamo procedendo con le dovute verifiche». Lo ha detto il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Vincenzo La Regina in merito al caso di una sessantina di diciottenni vaccinati a Cariati.

Il caso ha riguardato i maturandi dell’Iis che hanno avuto somministrato il vaccino Pfizer in occasione del Vax day fatto in Calabria il 24 e 25 aprile scorsi. Agli stessi la scuola avrebbe inviato una nota alcuni giorni prima con un form da compilare in caso di accettazione

«Siamo in fase di indagine – ha aggiunto La Regina – e al termine valuteremo se segnalare il caso all’autorità giudiziaria».