Agricoltura, pesca, bonifica e forestazione, confronto fra Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil

LAMEZIA TERME I temi che toccano da vicino i lavoratori dell’agricoltura, della pesca, della bonifica e della forestazione sono stati al centro dell’incontro delle segreterie regionali di Fai, Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Calabria tenuto oggi, 30 aprile.

«Su agricoltura e pesca – dichiarano i Segretari regionali di Fai Cisl, Michele Sapia, Flai Cgil, Bruno Costa, e Uila Uil, Nino Merlino in una nota diffusa al termine della riunione – c’è stato un grande lavoro che ha dato rilevanti risultati grazie all’impegno unitario delle Segreterie nazionali guidate da Rota, Mininni e Mantegazza. A seguito del recente incontro con il Ministro Patuanelli, sono stati raggiunti importanti obiettivi con le rassicurazioni del Ministro stesso sulla destinazione del bonus anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato. Il prossimo decreto conterrà una risposta concreta, andando finalmente ad integrare il reddito della categoria, con l’impegno da parte del Governo a favore dell’ottenimento della clausola della condizionalità sociale nella riforma in corso della nuova PAC e l’impegno a definire, nel tavolo di confronto sul sistema degli ammortizzatori sociali, una norma in riferimento alla cassa integrazione per il settore della pesca e all’estensione della Naspi per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati con la legge 240. Vogliamo evidenziare, però – proseguono i Segretari regionali Sapia, Costa e Merlino – che in Calabria servono più confronto e contrattazione per affrontare le criticità e valorizzare le opportunità in un comparto come quello agricolo, nel quale nel 2020 sono state perse anche a causa della pandemia oltre 980.000 giornate di lavoro rispetto al dato del 2019, e nel comparto della pesca».

Durante la riunione odierna sono state, inoltre, condivise idee e iniziative da mettere in atto dopo il sit-in dello scorso 24 aprile a sostegno del lavoro forestale davanti alle Prefetture calabresi, sul tema “Insieme per il lavoro forestale calabrese… Più tutela ambientale per la persona e per il territorio”.

Si è discusso anche di un altro tema importante che riguarda il settore della bonifica in Calabria, dopo l’incontro sindacale sull’argomento svoltosi ieri pomeriggio da remoto, con l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e le Organizzazioni Professionali Agricole. I Segretari regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sottolineano che «il confronto, alla base di ogni scelta e strategia, deve proseguire, per come concordato appunto nella riunione con l’Assessore e le associazioni professionali, in modo da affrontare il presente del comparto, garantendo agli addetti del settore retribuzioni e diritti sindacali e avviare in serenità la campagna irrigua 2021.

Infine, è stato sottolineato, alla vigilia del Primo Maggio, che la Festa dei lavoratori domani sarà caratterizzata da un’iniziativa unitaria nazionale di Cgil, Cisl e Uil sul tema “L’Italia si cura con il lavoro”: «Un titolo – affermano Sapia, Costa e Merlino – che particolarmente in Calabria è molto azzeccato. Qui servono investimenti, contrattazione e dialogo sociale per recuperare, ad esempio, un forte gap per un settore forestale ormai al collasso, in cui serve avviare un immediato ricambio generazionale».