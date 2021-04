Ospedali sempre sotto pressione, ma le terapie intensive tornano sotto la soglia di allerta

CATANZARO In Calabria la pressione del Covid 19 sugli ospedali negli ultimi due giorni mostra un trend altalenante. L’ultima rilevazione dell’Agenas, aggiornata a questa sera, comunque fotografa una situazione che è meno preoccupante di ieri, anche se resta una situazione di emergenza nei reparti di area medica (malattie infettive, pneumologia e medicina generale), l’occupazione dei posti letto ospedalieri è pari al 49%, superiore di ben 9 punti rispetto alla soglia di allerta del ministero della Salute (fissata al 40%) e anche alla media nazionale (che è il 30%). Migliora invece la situazione nelle terapie intensive, che nella rilevazione fatta ieri da Agenas aveva di nuovo superato in Calabria la soglia di criticità del 30%, registrando invece3 oggi un -2% che la attesta al 28% (la media nazionale è il 29%). In sintesi, in Calabria l’emergenza continua a essere rappresentata dalla pressione del Covid 19 nell’area medica, mentre le terapie intensive respirano un po’ (dieci giorni fa l’occupazione aveva “sfondato” quota 33%) anche se la soglia di allerta è sempre vicinissima. In totale, in Calabria, secondo i dati del bollettino della Regione, i ricoveri attuali per Covid 19 sono 513 (di cui 46 in terapia intensiva), numeri in calo rispetto alla rilevazione di ieri (erano 521, il calo odierno riguarda l’area medica con -6 ricoveri, e le terapie intensive con -2 ricoveri).

Tabella Agenas 20 aprile 2021