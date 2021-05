Cirò marina, carabinieri donano il sangue: raccolte 19 sacche

CROTONE Diciannove sacche di sangue sono state raccolte a conclusione di una giornata di donazioni che ha coinvolto i militari in servizio nella caserma della Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina e i loro familiari. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Avis provinciale di Crotone, è stato spiegato in una nota diffusa dal Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, allo scopo di favorire il conseguimento dell’autosufficienza nella provincia, particolarmente importante in periodi di forti criticità come l’attuale, a causa delle ripercussioni della pandemia da Covid-19, una condizione straordinaria che compromette il regolare approvvigionamento di sangue attraverso la donazione volontaria e che ne diminuisce la disponibilità.

L’attività, che ha visto la partecipazione dei volontari dell’Avis, si è svolta nel cortile dell’edificio che ospita la caserma, con l’utilizzo di un’autoemoteca dell’Avis provinciale e nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione/contenimento del fenomeno pandemico.