Tocci stacca il pass per le Olimpiadi

COSENZA Giovanni Tocci in tandem con Lorenzo Marsaglia ha ottenuto il pass Olimpico. La coppia, nel sincro trampolino da tre metri, è giunta ad un passo dal podio alla Coppa del Mondo di Tokyo. Le gare sono iniziate nella capitale nipponica il primo maggio e domenica mattina c’era appunto la competizione in cui hanno partecipato i due atleti tra cui il campione cosentino. Con il risultato odierno Tocci e Marsaglia sono comunque riusciti a centrale l’obiettivo della qualificazione per i giochi olimpici.

Una gioia immensa dopo gli infortuni ed un cammino condizionato dai riflessi dell’emergenza sanitaria. Tocci e Marsaglia sono riusciti però a regalare emozioni. Li ritroveremo a Tokyo. «Cosenza e la nostra società – commenta l’Associazione sportiva “Cosenza Nuoto” – avranno nuovamente un grande atleta a portare in alto i colori rossoblu».