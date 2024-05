Il progetto “Siderno per la lettura” al primo posto in Italia. Finanziato con 30mila euro

cultura e inclusione

SIDERNO Primo in Italia tra i progetti presentati dai Comuni nella fascia demografica tra 15mila e 50mila abitanti: Siderno arriva primo nella graduatoria nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. I contenuti del progetto “Siderno per la lettura”, finanziato con 30mila euro, sono stati illustrati questa mattina, insieme alle attività che verranno realizzate grazie alla fitta rete di accordi di partenariato stretti con numerosi soggetti associativi, scolastici e di promotori culturali coinvolti nel progetto che ha permesso al Comune di Siderno di ottenere la qualifica di “Città che legge”.

«La lettura una forma di multilinguismo». Questo il merito e la particolarità del progetto. «Il Comune di Siderno, riconosciuto tra i componenti della rete “Città che legge” diventa un micro hub sociale focalizzato sulla valorizzazione della rete di partner istituzionali e non che appoggiano l’idea progettuale e che hanno in buona parte sottoscritto il patto locale per la lettura». Il progetto vedrà il coinvolgimento di scuole, studenti e associazioni che andranno a formare una vera e propria rete. «Siamo molto orgogliosi di presentare tutte le azioni che andremo a mettere in campo da questo momento fino a novembre. Sono tante le manifestazioni che si svolgeranno, vogliamo riportare la cultura e l’inclusione all’interno del nostro comune e della nostra biblioteca riappropriandoci degli spazi della nostra città», ha spiegato l’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, che ha annunciato una nuova edizione del Festival del libro e del fumetto e l’inaugurazione di uno spazio libero per bambini autistici.

Contestualmente alla presentazione del progetto è stato presentato l’open day di domenica 19 alla biblioteca comunale, recentemente arricchita di importanti presidi per l’inclusione e l’accessibilità e di una strumentazione di ultima generazione, dopo l’ulteriore implementazione del patrimonio librario. (m.r.)

