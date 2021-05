Corigliano Rossano, la neo-mamma Concetta Zitari ha perso la sua corsa contro il Covid

CORIGLIANO ROSSANO Non ce l’ha fatta, Concetta Zitari, la neo-mamma ricoverata per Covid-19. Proprio mentre si trovava ricoverata all’“Annunziata” di Cosenza, la donna aveva messo alla luce la sua bambina, che non ha potuto vedere, a fronte del repentino aggravarsi delle sue condizioni.

Per questo era stata trasportata d’urgenza al policlinico “Mater Domini” di Catanzaro ma questo non è bastato a salvarle la vita. Il decesso sarebbe avvenuto nella giornata del 4 maggio. I medici avevano provato a salvare la 38enne di Corigliano con l’Ecmo, ma il tentativo è risultato vano. Lascia così la sua bambina, che non ha fatto in tempo a vedere, dopo averla data alla luce.