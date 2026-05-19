In Calabria arriva il primo assaggio d’estate

Meteo

Dopo una prima metà di maggio dai connotati quasi autunnali, l’atmosfera è pronta a cambiare volto. Le ultime ore saranno ancora segnate da qualche acquazzone e temporale residuo, poi sull’Italia arriverà il primo vero assaggio d’estate del 2026, spinto dall’anticiclone africano. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. La giornata di martedì sarà ancora instabile in alcune aree del Paese, con temporali localmente intensi soprattutto tra Liguria di Levante, Alta Toscana, Nord-Est e rilievi alpini e appenninici. Da mercoledì, invece, l’aria calda conquisterà anche le quote più alte, favorendo una stabilizzazione più decisa e cieli più sereni. Per il Sud, però, è prevista una parentesi particolare. Nella seconda metà della settimana un leggero calo della pressione in quota sulle regioni meridionali attiverà venti di Maestrale tesi, a tratti forti, inizialmente sulla Puglia e poi in estensione verso Basilicata e Calabria. Il risultato sarà un temporaneo “paradosso”: farà più caldo al Centro-Nord che al Sud, dove il vento renderà il clima meno afoso. Una fase destinata comunque a esaurirsi gradualmente entro sabato.

La vera svolta arriverà con l’aumento delle temperature. Da mercoledì i valori inizieranno a salire, fino a raggiungere agevolmente i 28 gradi entro giovedì e a sfiorare, nel fine settimana, i 30-31 gradi all’ombra in diverse zone del Paese. Anche la Calabria sarà coinvolta dal primo caldo estivo, pur con l’incognita del Maestrale nella seconda parte della settimana.

Tedici invita comunque alla prudenza: il primo caldo della stagione può essere insidioso, soprattutto per anziani e bambini, perché l’organismo non è ancora abituato agli sbalzi termici. Attenzione anche all’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata: i raggi ultravioletti di fine maggio, ricorda il meteorologo, possono essere paragonabili a quelli di fine luglio.

In sintesi, dopo piogge, instabilità e temperature sotto tono, la settimana segnerà il cambio di passo verso condizioni più stabili, luminose e calde. Anche in Calabria si prepara il primo vero assaggio d’estate, seppur accompagnato da una fase ventosa sul finire della settimana.

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