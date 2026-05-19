Appalti e autorizzazioni, corruzione al Comune di Reggio Calabria: quattro misure cautelari

L’indagine

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate, a vario titolo, di diversi episodi di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e del rilascio di autorizzazioni. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, tra i destinatari del provvedimento ci sono due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società finite sotto sequestro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 12 nella sala “Calipari” della Questura di Reggio Calabria.

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