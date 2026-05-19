Appalti e autorizzazioni, corruzione al Comune di Reggio Calabria: quattro misure cautelari
Coinvolti due dipendenti comunali e due imprenditori. Sequestrate due società
REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate, a vario titolo, di diversi episodi di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e del rilascio di autorizzazioni. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, tra i destinatari del provvedimento ci sono due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società finite sotto sequestro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 12 nella sala “Calipari” della Questura di Reggio Calabria.
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