«L’onestà di Vittorio Palermo sarà riconosciuta»

Pubblichiamo la lettera inviata da amici e conoscenti di Vittorio Palermo, tra le persone coinvolte nell’inchiesta della Dda di Catanzaro “Alibante”:

«Queste brevissime note sono una testimonianza dell’affetto che abbiamo verso Vittorio ma anche della convinzione, maturata anzi radicata nella lunghissima conoscenza personale e nella collaborazione di lavoro e ricerca, della sua assoluta distanza culturale e di vita da situazioni, fatti e persone per come leggiamo nei gravissimi capi di imputazione a suo carico. Il nostro rispetto per le Istituzioni, e per la Magistratura, supporta questa convinzione, e confidiamo nel più solerte accertamento dei fatti, che non potrà non riconoscere l’onestà e la professionalità di Vittorio Palermo. Noi vogliamo contribuire, per quello che è possibile, a ricostruire ed evidenziare la storia di vita di questa persona: padre ammirevole, ora anche nonno delicatissimo, insegnante universitario integerrimo, costruttore di forti e lunghe relazioni con associazioni cattoliche e laiche impegnate nel mondo del volontariato, persona leale, trasparente che svolge le sue attività alla luce del sole, sempre ispirata da ideali di solidarietà e da fini conseguenti. Così noi lo conosciamo e, per questo, sentiamo l’obbligo affettivo e morale di testimoniarlo. Questo breve comunicato è nato su iniziativa mia e di alcuni colleghi e amici di Vittorio e ha suscitato l’adesione di tanti, che riportiamo di seguito scusandoci con coloro che non abbiamo fatto in tempo ad includere».

I nomi

Pietro Fantozzi Franca De Ruvo Mario Zimbo

Domenico Cersosimo Francesco Boccia Marta Sicoli

Giorgio Marcello Francesco Bruno Massimiliano Esposito

Ada Anello Francesco Caravetta Massimo Filosa

Agata Radius Francesco Covello Massimo Gelli

Alberto Mazzarino Francesco Errante Massimo Motta

Albino Credidio Francesco Gaudio Matteo Mazzotta

Aldo Andrea Anastasio Francesco Lanzone Mattia Mirabelli

Alessandra Ferrari Francesco Palma Mauro De Bonis

Alessandra Fini Francesco Pastorella Michela Montera

Alessandra Luberto Francesco Ponterio Michele Giacomantonio

Alessandro Chiappetta Francesco Ripoli Michele Morello

Alessia Liguori Francesco Rocca Michele Paese

Alessia Marasco Francesco Serianni Michele Pallone

Alfonso Senatore Francesco Talamo Michele Passarelli Lio

Alfredo Moccia Franco Boschetti Monica Onofrio

Andrea Azzinnaro Franco Pizzabiocca Nicoletta Mussuto

Andrea Bevacqua Fulvia Fazio Ons Sabri

Andrea Biondo Gaetano Azzinnaro Ottavio Cavalcanti

Andrea Cirolia Gaspare Bruni Padre Pino Stancari

Andrea Zafferano Gemma Molinari Palmerino Trunzo

Angela Magazzù Gennaro Davide Paola Bianco

Angelo Politano Genny Altomare Paola Lico

Anna Perrone Giacinto Marra Paola Martire

Anna Petale Giancarlo Vivone Paola Messinetti

Annamaria Innocenti Gianfranco d’Atri Paola Pierini

Annamaria Piro Gianfranco Sangermano Paola Rizzuto

Antonella Fraschetta Gianmarco Panucci Paola Scoti

Antonella Pescatore Gianni Moretti Paola Travo

Antonio Capocasale Gianpiero Prete Paolo Guadagnolo

Antonio Roseto Giorgio Ammerata Paolo Malato

Beatrice Baldassarre Giovanna Aceto Paquale Viola

Benedetta Errante Giovanni Caporale Pasquale Iadanza

Biagio Borrelli Giovanni Guarducci Pasquale Turano

Brunella Silvagni Giovanni Iantorno Patrizia Lombardi

Carla Lombardi Giovanni Serra Peppino Cavalieri

Carla Peluso Giulia Franzò Pierluigi Nudo

Carla Presta Giulia Rossi Pierluigi Veltri

Carlo Ammirato Giulio Capparelli Quintino Bruno

Carlo Quintieri Giuseppe De Marco Raffaele Zunino

Carmela Puoci Giuseppe Fabiano Riccardo Spadafora

Carolina Giordano Giuseppe Paletta Roberta Garofalo

Celestina Seneca Giuseppe Scoti Roberto Barbarossa

Cesare Badolato Giuseppe Tiano Roberto Giacomantonio

Cesare Umeton Giuseppina Bossio Roberto Mennini

Cesare Verde Giuseppina Frugiuele Roberto Riconosciuto

Christian Piperis Grazia Caruso Rosa Ferraro

Ciccio Palma Guerino Cigliano Rosanna Salituri

Cinzia Librandi Ilaria Amerise Rosetta Bonario

Claudio Picarelli Immacolata Amendola Salvatore Mancini

Clemente Iadanza Irene Macri Saverino Verteramo

Daniela Galdini Irene Scarnati Saverio Stranges

Daniela Turco Lauretta Piro Serafina Incutto

Danila Anastasio Leonardo Torcasio Serena Grisaro

David Azzato Lidia Lammi Sergio Crocco

Denise Ines Cavaliere Livia Larussa Sergio Mussuto

Diego D’Ermoggine Loredana Caruso Sergio Nucci

Domenico Filomia Lorella Lorenzano Silvia Greco

Domenico Giglio Luana Bruno Bossio Simona De Maria

Domenico Pigato Lucente Claudia Simone Crocco

Don Salvatore Fuscaldo Lucente Stefano Sofia Azzato

Don Umberto Colosimo Luciana Conte Stefania Chimenti

Egidio Azzato Luigi Gallo Stefano Baldassarre

Eliana Sicoli Luigi Garofalo Stefano De Marco

Elios Marsili Luigi Marrello Stefano Stipa

Eliseno Junior Sposato Luigi Perri Teresa Gaudio

Eliseno Sposato Marcello Carbone Teresa Rizzuto

Emanuele Garenna Marco Ammerata Tiziana Mirabelli

Emilia Chiarello Marco Mari Tiziana Turano

Emilia Florio Maria Antonietta Giglio Ubaldo Russo

Emilio Luigi Di Cianni Maria Carmela Algieri Umberto Bellino

Enrico Vena Maria Carmela Caruso Valentina Bruni

Ercolino Cannizzaro Maria Carmela Piccolo Valentina Esposito

Ermanna Prete Maria Grazia Oliva Valentina Fedele

Eros Costanzo Maria Josè Rizzuto Valentina Mazzuca

Ester Coppini Maria Luisa Sprovieri Vanessa Bartucci

Eugenio Caruso Maria Piro Verita Marino

Fabrizio Fortino Maria Rosaria Cuzzocrea Vincenza Rocca

Federica Dimotero Mariagrazia Cavaliere Vincenzo Altomare

Federica Mussuto Marialuisa Zaccaro Vincenzo Gaudio

Federica Rizzuti Marianna Gallo Vincenzo Montedoro

Federico De Filippis Marianna Sposato Vincenzo Santoro

Ferdinando Gentile Mariella Muglia Vincenzo Speziale

Filippo Cinnante Mario Ammerata Vincenzo Spione

Filippo Domma Mario Rusciano Vittoria Mastroianni

Filomena Furlano Mario Zafferano Yvonne Spadafora