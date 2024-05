Sale la paura ad Amantea, bruciati due mezzi di un esponente della giunta comunale

Il fatto

AMANTEA Grave atto intimidatorio nella notte contro un esponente di spicco dell’amministrazione comunale di Amantea. Due mezzi di proprietà della ditta di Salvatore Campanella sono andati distrutti in un incendio appiccato da malviventi. Si tratta di una Fiat Punto e di un furgone con merce della ditta di architettura d’interni di cui è titolare il consigliere comunale con delega al Turismo ed ai Grandi eventi. I mezzi erano parcheggiati in via Dogana nei pressi dello studio dove Campanella lavora quando attorno alle 2 del mattino tra venerdì e sabato sono stati avvolti dalle fiamme.

A lanciare l’allarme alcuni vicini che accortisi dell’inferno di fuoco e fiamme sprigionati dai mezzi hanno segnalato l’episodio. Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del Comando di Paola. Ma i mezzi sono andati completamente distrutti, i vigili non hanno potuto far altro che mettere in sicurezza la zona ed evitare le fiamme si propagassero.

Sul movente dell’attentato incendiario non ci sono allo stato certezze. Secondo gli inquirenti certamente la causa del rogo non può essere ascritta all’autocombustione e dunque stanno procedendo sull’ipotesi dell’incendio doloso.

I militari, delegati dalla Procura di Paola che ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto, hanno avviato le indagini. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, ma non potranno contare sulle immagini di alcuna telecamera visto cha la zona non è coperta da servizi di video sorveglianza.

L’episodio innalza il livello di attenzione su Amantea che già recentemente è stata teatro di altri eventi criminali, tra cui il tentativo di incendio della vettura dell’ex sindaco Monica Sabatino. L’atto che non può che non considerarsi intimidatorio, infatti, colpisce un esponete importante dell’amministrazione comunale di Amantea. Campanella, infatti è uno degli animatori del gruppo Urban Hub da cui poi è nato il progetto politico risultato vincitore alle ultime competizioni comunali.

Per la sua attività è stato indicato a rivestire alcuni ruoli strategici per la cittadina a vocazione turistica, infatti Campanella detiene due pesanti deleghe per rilanciare lo sviluppo della città. Inoltre è uno stimato professionista impegnato in lavori anche fuori regione. Per questo gli inquirenti sono al lavoro per comprendere se quella che appare a tutti gli effetti un’azione di intimidazione sia legata alla sua attività professionale o alle sue mansioni all’interno dell’amministrazione comunale di Amantea. (r.desanto@corrierecal.it)