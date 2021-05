TARSIA Un uomo di 39 anni è morto, questa mattina, in località San Giuliano a Tarsia. Per cause ancora in corso d’accertamento il mezzo si è ribaltato schiacciando il conducente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Rende, mentre i carabinieri indagano su quanto accaduto.