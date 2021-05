Vibo Capitale del libro 2012, Spirlì: «Onore per la Calabria»

CATANZARO «Esprimo tutta la mia felicità per Vibo Valentia, Capitale del libro 2021. Mi congratulo con il sindaco, Maria Limardo, e con tutti i vibonesi che, con il loro lavoro, stanno onorando una delle più antiche città della Calabria, ricca di storia e cultura».

È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì.

«Sono ormai anni – aggiunge – che seguo tutte le proposte artistiche e culturali di Vibo Valentia e non ho potuto fare altro che apprezzare, giorno dopo giorno, il cammino di una città ormai baricentro di arte, cultura e letteratura».

«In bocca al lupo a tutti, la mia gioia si moltiplica – conclude Spirlì – proprio perché il risultato di Vibo Valentia conferma la Calabria come regione dal grande patrimonio culturale. È un onore che si aggiunge a quello di avere un’altra perla del Vibonese, Tropea, come Borgo dei borghi 2021».

Russo: «La città dimostra di saper guardare la futuro»

«La proclamazione di Vibo Valentia quale Capitale Italiana del Libro 2021 è un importante riconoscimento per l’impegno di una città che dimostra di saper guardare al futuro e che ha ben compreso come l’offerta culturale possa contribuire significativamente alla crescita sociale ed economica di un territorio che affonda le sue radici in una storia antica e nobile.

A nome mio e della CISL, quindi, mi congratulo con la Sindaca Maria Limardo e con tutti i Vibonesi, nella certezza che, dopo avere raggiunto un obiettivo di cui l’intera nostra regione deve andare fiera, sapranno valorizzare questa opportunità conquistata con la loro capacità progettuale».

Ali: «Complimenti a Vibo Valentia»

«Complimenti a Vibo Valentia e al suo progetto». Lo afferma in un tweet l’Associazione Librai Italiani Ali Confcommercio. «Sarà la nuova capitale italiana del libro, novità introdotta dalla legge Nardelli che Ali e le imprese librerie sosteranno con tante iniziative».