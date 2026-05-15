«Il centrodestra torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato. E Fi sia ambiziosa»

il dibattito politico

LAMEZIA TERME «Il centrodestra torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato». E’ quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, in un’intervista a “Il Foglio”. Tanti i temi affrontati da Occhiuto. Il primo è la recente legge sui balneari approvata dalla Regione, la legge che si rifà alla direttiva Bolkenstein rispetto all’obbligo di mettere a gara le concessioni solo quando c’è scarsità effettiva della risorsa naturale (le spiagge) e che prevede, a monte della messa a gara, verifiche sull’effettivo stato di scarsità, territorio per territorio. Provvedimento che secondo “Il Foglio” ha fatto piovere su Occhiuto l’accusa di aver edulcorato il proprio tasso di liberalismo dopo aver varato provvedimenti coraggiosi come taxi e Uber. Occhiuto ribalta la prospettiva: «Qual è l’obiettivo che ogni liberale dovrebbe perseguire? Io rispondo: migliorare la qualità dei servizi. Ma se si osserva la realtà delle coste calabresi si vedranno distese di spiagge libere, a differenza di Liguria e Toscana. Questo, in quelle regioni, comporta la presenza di rendite di posizione che non assicurano la qualità del servizio. In Calabria invece, a fronte di un afflusso record di turisti, ci troviamo con chilometri di spiagge prive di servizi. E mentre invito i Comuni a fare le gare, trovo ingiusto smantellare i pochi presìdi che offrono un minimo di servizi. La concorrenza serve ad allocare risorse scarse, non a produrre una scarsità artificiale». Occhiuto contesta «il modo dogmatico con cui spesso si affermano i princìpi liberali», osservando che «se una riforma la scrivi con le corporazioni, generalmente non è una buona riforma. Penso di essere stato l’unico, nel mio partito, a dire che non si può fare una riforma sotto dettatura dei medici di medicina generale, che pure devono essere ascoltati». Metodo – ricorda “Il Foglio” – applicato alle licenze taxi: «Passavo per essere uno contrario all’autonomia ma ho vinto in Corte costituzionale sollevando il conflitto di attribuzione con il governo e contro i decreti Salvini sugli Ncc. La Corte – ha sostenuto Occhiuto – ha affermato che la materia non compete al governo nazionale e quindi in Calabria abbiamo liberalizzato il mercato. Non avrei potuto farlo se avessi ascoltato i tassisti invece di chi deve prendere il taxi».

Il centrodestra e Forza Italia

Temi più prettamente politici poi nell’intervista: «La mia sensazione – ha proseguito Occhiuto – è che molti guardino al centrodestra come a una coalizione ingiallita, conservatrice proprio per quanto riguarda il tema dei diritti civili, questioni che toccano intimamente la libertà delle persone. Ma un partito fondato da Silvio Berlusconi, grande innovatore, dovrebbe aiutare il centrodestra a rappresentarsi come una coalizione capace di discutere davvero di questi temi. Mi auguro che la posizione di Fi su questi temi non sia soltanto di testimonianza. Noi siamo convintamente ancorati al centrodestra e puntiamo a rafforzarlo con un profilo più riformista. Rimarranno delusi quelli che nel centrosinistra pensano che Fi possa essere funzionale a loro. È importante che il centrodestra torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato». Quanto a Forza Italia, «io – ha concluso Occhiuto – sono per un partito ambizioso che non sia né un’aggiunta nel centrodestra né una propaggine del centrosinistra». (a. c.)

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