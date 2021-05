Rinvenuto a Cerchiara il 47enne scomparso a Trebisacce

TREBISACCE È stata ritrovata in stato confusionale il 47enne di cui si erano perse le tracce a Trebisacce. L’uomo è stato trovato nella tarda serata di venerdì su una stradina della Piana di Cerchiara da parte di un cittadino. Non si avevano più notizie dal 6 maggio scorso.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino della Stazione del Pollino che stava rientrando dalle ricerche sulle colline di Trebisacce che ha provveduto a coprire il disperso con un telo termico. Intervenute anche alcune pattuglie dei carabinieri di Villapiana e Trebisacce nonché un ambulanza del 118 per gli accertamenti sanitari.