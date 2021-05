Persona scomparsa nel Cosentino, continuano le ricerche dei Vigili del fuoco

COSENZA Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e volontari di Trebisacce, sono impegnate dalle ore 9.30 circa di questa mattina, su attivazione della Prefettura di Cosenza, in “località Broglio” nel comune di Trebisacce per ricerca persona.

La persona dispersa è un uomo di 47 anni di cui si sono perse le tracce dalla serata di ieri.

Sul posto sopraggiunti in supporto nucleo cinofili dei vigili del fuoco del comando di Matera ed elicottero Drago VF26 del reparto volo di Salerno.

Alle ore 18 veniva inviato il nucleo sommozzatori del comando di Reggio Calabria per ulteriori ricerche in un laghetto artificiale ad uso irrigazione situato a poca distanza dalla zona di intervento. A coordinare le operazioni di soccorso unità vigilfuoco con qualifica Tas (topografia applicata al soccorso) con automezzo AF/UCL (unità di comando locale) proveniente dalla sede centrale di Cosenza. A collaborare nelle ricerche carabinieri e volontari di Protezione Civile.