Festa Inter per la stagione perfetta

punto di vista

Canti, cori e Coppe. La festa dell’Inter continua dal Meazza al Duomo, dal pareggio contro il Verona a una notte di stelle. Scudetto e Coppa Italia sfilano con i campioni, i protagonisti di una stagione perfetta. Lo spumante nerazzurro e l’amaro di un Verona retrocesso. Risultato 1-1, tutto il resto è gioia.

Una domenica bestiale con vista Europa. Il Napoli è tra le grandi della Champions League. Vince 3-0 a Pisa. Mc Tominay, Rrahmani, Hojlund e i giochi sono fatti. Non è il traguardo stagionale ma dopo un campionato non al massimo Conte deve ricordare gli errori per ripartire. I secondi sono i primi tra i perdenti e spesso complici dei vincenti. A Napoli si volta pagina. Mentre il Como vince di misura contro il Parma con rete di Moreno, Milan e Roma sono le litiganti con la terza che non gode. Con i tre punti a Marassi, il Diavolo si avvicina al Paradiso. Nkunku e Athekame accendono la Lanterna. De Rossi e il Genoa non regalano nulla. E si sa, la stagione milanista ha trovato un clamoroso freno con le piccole e un mutamento genetico nelle sfide difficili.

La Roma usa forza e mente nel derby del Tevere con la Lazio. Doppietta di testa di Mancini, idolo giallorosso protagonista del balzo in avanti. Un salto verso la Champions con la complicità di una Juve in balia di sé stessa. Un pomeriggio da incubo allo Stadium. La Fiorentina con coraggio e personalità firma il successo. La Juve si dedica ad osservare, sempre fragile a reagire. Luciano Spalletti si assume tutte le responsabilità. Il minimo per una stagione senza senso. Una Signora senza il suo abito.