Droga: 19 misure cautelari per spaccio, armi ed estorsioni

in varie città

ROMA Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara, i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno eseguendo una misura cautelare personale – emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina – nei confronti di 19 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.