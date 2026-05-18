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Droga: 19 misure cautelari per spaccio, armi ed estorsioni

Operazione dei carabinieri tra Lazio, Calabria, Abruzzo, Umbria e Piemonte

Pubblicato il: 18/05/2026 – 8:45
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Droga: 19 misure cautelari per spaccio, armi ed estorsioni

ROMA Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara, i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno eseguendo una misura cautelare personale – emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina – nei confronti di 19 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

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