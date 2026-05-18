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Asp Catanzaro, firmato un protocollo d’intesa con la Federazione Pediatri di libera scelta

Così si irrobustisce un organico sempre in sofferenza e si introduce una sinergia positiva per tutti i medici coinvolti

Pubblicato il: 18/05/2026 – 9:49
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Asp Catanzaro, firmato un protocollo d’intesa con la Federazione Pediatri di libera scelta

CATANZARO L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro informa che è iniziata l’attività dei pediatri di libera scelta negli ospedali. Ad aprile la firma del protocollo d’intesa tra l’ASP e la Federazione Pediatri di libera scelta, a maggio già in corsia: i pediatri del territorio hanno avviato le attività a supporto dei colleghi ospedalieri, coprendo anche turni festivi e notturni. Il rapido avvio di questa sinergia è stato necessario proprio per la migrazione di alcuni medici ospedalieri sul territorio finalizzato a coprire zone carenti. Si tratta di un accordo innovativo, accolto con grande soddisfazione perché comporta diverse ricadute positive. Se da un lato contribuisce ad irrobustire un organico sempre in sofferenza (oltre ai medici passati sul territorio due pediatri assunti di recente si sono dimessi) dall’altro introduce una sinergia positiva per tutti i medici coinvolti che si arricchiscono reciprocamente delle esperienze e competenze specifiche, nell’ottica di una sempre più indispensabile integrazione anche professionale tra ospedale e territorio. “Confidiamo in sempre maggiori adesioni all’elenco specifico, per rafforzare ulteriormente una collaborazione preziosa “ conclude la nota, condivisa tra Azienda Sanitaria e Federazione Pediatri di libera scelta.

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