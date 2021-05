CASTROVILLARI È stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Pollino il giovane scomparso che si era allontanato dall’ospedale di Castrovillari ieri in mattinata. L’uomo è stato trovato alle pendici del Monte Pollino in una zona boscata e rurale. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il giovane è in forte stato confusionale.