Il questore Bruno Megale lascia Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il saluto del sindaco Falcomatà

l’incontro

REGGIO CALABRIA Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha salutato il questore Bruno Megale, in procinto di lasciare Reggio Calabria per il nuovo prestigioso incarico alla Questura di Milano. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità nella sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana. A nome dell’intera comunità reggina, il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dal questore Megale al servizio della cittadinanza, nel segno della capacità di ascolto e della collaborazione con le forze sociali e con tutte le realtà istituzionali presenti sul territorio. Nell’occasione il sindaco Falcomatà ha ricordato l’importanza di poter garantire, attraverso il lavoro sinergico della squadra Stato, il diritto di tutti i cittadini a vivere in un contesto sicuro, protetto da condizionamenti e dalle prevaricazioni criminali, e libero di svilupparsi economicamente e socialmente. Il primo cittadino ha infine rivolto al questore Megale gli auguri di buon lavoro per l’incarico prestigioso che andrà a ricoprire alla guida della Questura di Milano.