Gli artisti reggini Saso Pippia e Demetrio Guffrè protagonisti a Palazzo Arnone

COSENZA In occasione della prossima Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio presso il prestigioso Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza, i due artisti reggini Saso Pippia e Demetrio Giuffrè saranno protagonisti con le loro opere di una mostra che potrà essere visitata anche nei giorni successivi. Per l’occasione infatti sabato sera, la Galleria Nazionale di Cosenza prevede un’apertura straordinaria serale con ingresso al prezzo simbolico di 1 euro (salvo gratuità previste dal Ministero della Cultura). Gli artisti Saso Pippia e Demetrio Giuffrè che già in passato hanno fatto confluire i loro linguaggi in una bi-personale “Materiae” presso il palazzo della Cultura di Reggio Calabria, si ritrovano assieme per un’ulteriore contaminazione d’arte, materia e colori. La curatela del dialogo dei due artisti reggini è affidata a Rossana Baccari e Marilena Morabito e organizzata dall’Associazione ACAV. Alle ore 20:30 si terrà un dialogo con gli artisti Cesare Berlingeri, Alfredo Pirri, Giulio Telarico, Antonio Pujia Veneziano. Previste inoltre le esibizioni musicali a cura dell’Associazione Cultura in Voce e “L’angolo del piccolo pittore”, una speciale area dedicata alle attività didattiche per i bambini.