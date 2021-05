Denise Pipitone, una segnalazione conduce in Calabria

SCALEA «Ci è giunta una segnalazione, oggi pomeriggio, ed abbiamo immediatamente avvertito i carabinieri di Scalea». A parlare al Corriere della Calabria è l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Le ricerche continuano a tappeto, con gli investigatori pronti a seguire ancora una volta la pista del sequestro operato da una famiglia rom, ma non solo. La Procura di Marsala ha riaperto il fascicolo e segnalazioni su presunti avvistamenti della bambina si susseguono. L’ultimo in ordine di tempo porterebbe in Calabria. A Scalea, i carabinieri starebbero approfondendo le indagini su una ragazza (21enne) che avrebbe dei tratti somatici molto simili alla piccola scomparsa da Mazara del Vallo. «Chi ci ha contattato – aggiunge il legale – riconosceva nella ragazza una somiglianza con Denise». L’indagine prosegue e tutti gli accertamenti necessitano della massima cautela.