Reddito di cittadinanza, «ritardo nell’impiego dei beneficiari intollerabile nei comuni del Lametino»

LAMEZIA TERME «Il ritardo dell’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, nei Comuni ricadenti nell’ambito del Comune di Lamezia Terme, non è più tollerabile». Lo affermano in una nota gli enti facenti parte dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” (Comune di San Pietro a Maida, Comune di Maida, Comune di Cortale, Comune di Jacurso).

«Oggi – continuano – il personale già esiguo presente nei Comuni, non riesce quasi a garantire più i servizi essenziali. Ad oltre un anno dall’approvazione dei criteri per la realizzazione dei progetti utili alla collettività (Puc), che ha visto i nostri Comuni promuovere e attivare tutte le procedure richieste (iscrizione alla piattaforma GePI, nomina di un dipendente comunale come responsabile dei progetti, attivazione Puc e colloquio ai percettori di reddito di cittadinanza), ci chiediamo perché gli stessi non siano ancora partiti, a differenza di altri ambiti territoriali. Sono mesi che siamo in attesa della loro attivazione e dopo diversi solleciti (da parte di più Comuni) agli uffici dell’ambito di Lamezia Terme (sia scritti che verbali), siamo esasperati da tale ritardo».

«Ritardo – concludono – che rischia di aggravare ulteriormente il bilancio dei nostri Enti, in quanto avendo la possibilità di avviare i Puc, siamo costretti ad attingere a risorse proprie di bilancio, per attività che sarebbero potute essere svolte dai percettori del reddito di cittadinanza. Nell’interesse delle amministrazioni che guidiamo, auspichiamo che non si tergiversi oltre, e che venga data immediatamente autorizzazione agli Enti per l’utilizzo dei percettori di reddito tramite l’attivazione dei Puc già predisposti».