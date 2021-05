Infortuni sportivi, il ruolo di prevenzione della camera iperbarica di iGreco

COSENZA «Sport e ripresa dell’attività fisica all’aria aperta dopo mesi di smart working e didattica a distanza. La prevenzione degli infortuni – si legge in una nota – può e deve passare anche dagli ambulatori di riabilitazione per attuare strategie utili ad evitare un banale mal di schiena, piuttosto che una distorsione alla caviglia; traumi, questi, che si verificano frequentemente e soprattutto negli sport amatoriali. Per Claudio Trombetti, direttore sanitario della sede operativa Madonna della Catena e Carmine Mattia Curcio, fisiatra della Clinica Misasi, entrambe del Gruppo iGreco Ospedali Riuniti, l’approccio alla prevenzione delle patologie transitorie minimali è determinante per sviluppare il potenziale di salute, migliorare la capacità nelle attività della vita quotidiana ed aggirare i piccoli mali che possono determinare invalidità. La struttura ambulatoriale, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, sarà nuovamente operativa in 10 giorni. Obiettivi, questi, che con l’acquisizione delle quote del Gruppo Misasi, delle strutture e delle professionalità dell’importante realtà storica, iGreco Ospedali Riuniti riuscirà a garantire con ancora maggiori risultati e successi, perfezionando e completando le attività che seguono il percorso riabilitativo, dai livelli ospedalieri a quelli extra-ospedalieri. Dalla visita specialistica fisiatrica alla rieducazione funzionale, dalla rieducazione motoria globale alla rieducazione neuromotoria, da quella ortopedica a quella post traumatica, dalla riabilitazione post intervento chirurgico alla neurologica. E poi ancora, ginnastica posturale, tecar terapia, laser terapia, magnetoterapia, ultrasuoni, massoterapia per drenaggio linfatico, elettroterapia antalgica, elettrostimolazioni, ionoforesi. Sono, queste, le prestazioni che vengono eseguite nell’ambulatorio di riabilitazione che, nel perfetto stile preferito dal Gruppo, offre la garanzia di un ambiente sanitario grazie all’approccio multidisciplinare. Che si tratti di pazienti in età pediatrica o pazienti colpiti da ictus cerebrali, patologia molto frequente che interessa sempre più fasce d’età giovani che può consentire una continuità nella riabilitazione anche in ambito ambulatoriale, è importante affidarsi alla competenza. Caratteristica che il Centro riesce a garantire sia attraverso l’ampio ventaglio di professionalità che vi operano, sia attraverso una strumentazione all’avanguardia. Tra le novità che saranno introdotte, la Huber terapia, la piattaforma che consente di intervenire sulla flessibilità e mobilità, il potenziamento dinamico, la postura e l’equilibrio, la resistenza. La complessiva offerta del Gruppo Misasi acquisita da iGreco Ospedali Riuniti è dotata, inoltre, dell’unica camera iperbarica della provincia di Cosenza».