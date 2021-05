Corigliano, ritrovata la donna scomparsa sette mesi fa: viveva in zona

CORIGLIANO ROSSANO È stata ritrovata nei giorni scorsi a Corigliano la donna di 29 anni per la quale la famiglia aveva sporto denuncia di scomparsa a novembre 2020.

A seguito delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia locale diretta dal capitano Cesare Calascibetta, grazie ad informazioni acquisite e dopo aver analizzato gli spostamenti della donna analizzando le celle telefoniche, è risultato che la 29enne si muoveva sempre in zona, facendo ritenere che si fosse allontanata dalla famiglia di origine volontariamente.

I militari hanno ritrovato, quindi, la donna in buono stato di salute, in un appartamento di via Nazionale, sempre a Corigliano, dove conviveva con compagno e tentato la riconciliazione con la famiglia.